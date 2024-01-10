Объем торгов на Мосбирже в 2023 году достиг рекордных ₽1,3 квадриллиона

По итогам 2023 года оборот торгов на Мосбирже составил ₽1,31 квадриллиона, сообщила площадка. Это на 24% больше, чем в предыдущий год: в 2022 году показатель составил ₽1,06 квадриллиона. За декабрь 2023 года объем торгов составил ₽139,6 трлн, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

Лучшую динамику по объему торгов в 2023 году показал товарный рынок. Он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом до ₽520 млрд. Этому способствовал рост рынка драгметаллов в 3,8 раза до ₽470 млрд. Рынок зерна и сахара, напротив, за год сократился на 30% до ₽50 млрд.

На втором месте по динамике роста фондовый рынок, который вырос на 69% до ₽62,9 трлн.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил ₽39,87 трлн, тогда как в 2022 году этот показатель достигал ₽19,6 трлн. Среднедневной объем торгов бондами в 2023 году вырос с ₽77,6 млрд до ₽133,3 млрд.

На срочном рынке объем торгов по итогам 2023 года вырос с ₽77,9 трлн до ₽80,74 трлн. Среднедневной объем торгов — ₽419,4 млрд против ₽307,8 млрд в 2022 году.

Объем торгов на валютном рынке в 2023 году составил ₽328 трлн по сравнению с ₽267,8 трлн в 2022 году. Среднедневной объем торгов на валютном рынке по итогам 2023 года вырос с ₽1 058,6 млрд до ₽1 840,9 млрд.

Количество частных инвесторов в прошлом году также выросло. По итогам ноября 2023 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 29,2 млн человек, которые распоряжаются 50 млн счетами. По состоянию на начало года биржа сообщала о 22,9 млн человек, имеющих 38,3 млн счетов. Таким образом, с начала года количество новых инвесторов составило около 6,3 млн человек.

Среди причин выхода на фондовый рынок новых частных инвесторов аналитики «Атона» назвали большой выбор инвестиционных инструментов и их привлекательную доходность по сравнению с классическими банковскими продуктами, а также развитие мобильных приложений для инвестиций и расширение предложения доступной аналитики.