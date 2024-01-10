Бумаги Fix Price подорожали на 5% на новостях о дивидендах

Расписки сети магазинов Fix Price на открытии торгов на Мосбирже подскочили на 5,16%, до ₽322. По состоянию на 10:28 мск рост замедлился до 3,78%, цена одной бумаги составила ₽317,8.

Бумаги растут на фоне сообщения Fix Price о том, что его российское юрлицо — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от правительства России на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд в адрес кипрской холдинговой компании Fix Price Group PLC. Это разрешение содержит ряд условий и требований, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ). Подробностей по этому вопросу в сообщении компании не привидится.

«Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно», — говорится в пресс-релизе Fix Price.

В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что новость позитивна для отношения инвесторов к бумагам Fix Price. «Теперь материнская компания сможет получить от российской дочки средства, которые потом могут использоваться на выплату дивидендов в пользу акционеров Fix Price. Ранее компания ориентировалась на выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год», — объяснили аналитики.

В последний раз Fix Price выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года. Осенью того года акционеры получили в общей сложносит чуть менее ₽9,79 млрд, или по ₽11,5 на одну ГДР.

В сентябре 2022 года совет директоров компании принял решение временно приостановить действие дивидендной политики.

В «БКС Мир Инвестиций» подчеркнули, что новость о получения разрешения не означает, что Fix Price сможет выплатить дивиденды акционерам в ближайшее время — компания сейчас находится в процессе редомициляции в Казахстан.

Перерегистрацию в эту страну с Кипра акционеры одобрили на собрании в ноябре. В компании отмечали, что «переезд» не завершится ранее второй половины 2024 года.

В октябре Fix Price получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX). При этом компания планирует также сохранить листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.