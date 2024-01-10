Акции «СПБ биржи» взлетели на 22% в отсутствие новостей
Акции «СПБ биржи» подорожали почти на 22% до дневного максимума 99,3 ₽ в отсутствие корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи.
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Акции «СПБ биржи» подорожали почти на 22% до дневного максимума 99,3 ₽ в отсутствие корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи.
Акции «СПБ биржи» подорожали почти на 22% до дневного максимума 99,3 ₽ в отсутствие корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи.
К 16:15 мск цена скорректировалась до 96,1 ₽ Акции подорожали на 17,91% относительно стоимости на момент закрытия основной сессии торгов 9 января. Индекс Мосбиржи составил 3172 пункта (+0,52%). С начала года он вырос на 2,35%, котировки «СПБ биржи» увеличились на 24,32%.
2 ноября 2023 г. «СПБ биржа» попала под санкции США. В этот день площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. После включения биржи в санкционные списки американского Минфина у нее сменился генеральный директор — вместо Романа Горюнова пост занял Евгений Сердюков.
В декабре новый глава «СПБ биржи» заявил, что из-за санкций с торговой площадкой перестали работать все контрагенты, в том числе из дружественных стран. Они требуют от биржи проведения комплаенса, для этого потребуется получить разъяснения от OFAC.
Ранее в «СПБ бирже» сообщили, что под блокировку попали активы инвесторов на общую сумму более $3 млрд. По данным Банка России, с февраля 2022 г. по ноябрь 2023 г. объем вложений россиян в ценные бумаги иностранных эмитентов на «СПБ бирже» уменьшился почти на 57%. Более 80% владельцев этих бумаг являются квалифицированными инвесторами.