Акции «СПБ биржи» взлетели на 22% в отсутствие новостей

Акции «СПБ биржи» подорожали почти на 22% до дневного максимума 99,3 ₽ в отсутствие корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи.

К 16:15 мск цена скорректировалась до 96,1 ₽ Акции подорожали на 17,91% относительно стоимости на момент закрытия основной сессии торгов 9 января. Индекс Мосбиржи составил 3172 пункта (+0,52%). С начала года он вырос на 2,35%, котировки «СПБ биржи» увеличились на 24,32%.

2 ноября 2023 г. «СПБ биржа» попала под санкции США. В этот день площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. После включения биржи в санкционные списки американского Минфина у нее сменился генеральный директор — вместо Романа Горюнова пост занял Евгений Сердюков.

В декабре новый глава «СПБ биржи» заявил, что из-за санкций с торговой площадкой перестали работать все контрагенты, в том числе из дружественных стран. Они требуют от биржи проведения комплаенса, для этого потребуется получить разъяснения от OFAC.