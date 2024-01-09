В Южной Корее запретили продажу собачьего мяса и его употребление в пищу

Данные нормы вступят в силу после трехлетнего переходного периода. После этого нарушение запрета будет караться тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.).

Журналисты отмечают, что меры связаны с растущей поддержкой защиты животных и призывами к отказу от спорной многовековой практики.

Они напомнили, что сейчас в Корее употребление собачьего мяса стало редкостью. В то же время всё большее число граждан рассматривает собак как домашних питомцев и критикует способы их убийства. Активисты указывают на то, что для этого используется электрический ток либо повешение. В свою очередь, заводчики и торговцы утверждают, что стараются сделать забой «более гуманным».

Поддержка запрета возросла из-за его поддержки президентом страны Юн Сок Ёлем, у которого живут шесть собак и восемь кошек, отмечает издание.

Также приводятся данные южнокорейского минсельхоза, согласно которым, на апрель 2022 году около 1,1 тыс. ферм разводили для ресторанов 570 тыс. собак. При этом, по данным отраслевой организации, запрет коснется 3,5 тыс. ферм и 1,5 млн животных.

Ранее, 3 ноября 2023 года, президент США Джо Байден дал обещание спасти от вымирания панголинов. В Белом доме утверждают, что в Китае их массово истребляют ради импорта и использования в медицинских целях.

Американский лидер указал на необходимость провести переговоры с КНР, чтобы добиться от республики полного прекращения подобных действий. В ответ на это в Китае потребовали от США не наносить урон репутации Пекина такими обвинениями.