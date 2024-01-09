В России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году

«В такой ситуации, чтобы привлечь или сохранить квалифицированных сотрудников, работодатели вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия труда, в том числе и повышать зарплату», — отметил эксперт.

Основная часть новых рабочих мест появится в обрабатывающей промышленности, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, это связано с развитием импортозамещения и оборонно-промышленного комплекса. Сейчас оборонный сектор за счет повышения зарплат перетянул на себя существенное число специалистов из гражданских производств. Из-за этого в обрабатывающей промышленности обострилась внутренняя конкуренция за ресурсы, добавил эксперт.

«Именно гражданское обрабатывающее производство будет испытывать на себе основное давление от нехватки специалистов. И другого варианта, кроме как увеличение производительности, автоматизация и роботизация, у бизнеса нет», — уверен Микаелян.