21:10 (мск), источник: РБК

В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота «в карманах»

Россияне начали вывозить «в карманах» много золота, так как пока это является законным способом обойти пошлину, рассказал замглавы Минфина. Власти готовят проект об ограничении вывоза золота.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне начали вывозить за границу слишком много золота, поскольку вывоз драгоценного металла является одним из законных способов обойти пошлину, рассказал в интервью «Интерфаксу» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами [золота из страны] стал способом обойти пошлину, причем законным. И мы видим резкий рост вывоза, конечно, после введения пошлины. Я цифры не могу называть, но он кратный. Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент — если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», — рассказал Моисеев.

По его словам, ситуация также сказалась на закупках золота внутри России, где некоторое время наблюдался всплеск.

«Ранее мы стабилизировали ситуацию с закупками, особенно после того, как банки стали внимательно проверять источник доходов, потому что раньше банки довольно формально к этому подходили в 2022 году. Люди часто писали, что я у тети взаймы взял, причем люди с иностранным гражданством приходили и говорили, я взял взаймы у своего друга, брата, такие явные объяснения. А сейчас стали смотреть более внимательно, требовать справки НДФЛ и т. д.», — отметил замглавы Минфина.

Отвечая на вопрос о том, каким образом власти намерены ограничивать вывоз золота, Моисеев сообщил о подготовке проекта постановления правительства по ограничению экспорта золота физлицами.

«Там будут фиксированные объемы. Было несколько разных вариантов, был вариант — накопленным итогом, но поняли, что невозможно будет контролировать при перевозе через границы стран — членов Таможенного союза, а это как раз одна из больших частей проблем. Поэтому сейчас предполагается, что это будет именно номинал, он довольно небольшой, какой — не скажу пока», — пояснил Моисеев, добавив, что документ может быть опубликован к концу первого квартала 2024 года.

С 1 октября правительство ввело временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на ряд товаров, в том числе золото. При этом пошлины привязаны к стоимости доллара. Так, если цена за доллар меньше 80 ₽, пошлина равна нулю. При стоимости доллара дороже 95 ₽ пошлина составит 7%.

О предложении ФТС об ограничении экспорта золота физическими лицами Моисеев впервые сообщил в ноябре 2023 года, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Инициатива была озвучена во время обсуждения законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Документ прошел первое чтение, и Моисеев выразил надежду, что он и далее будет поддержан.

Замминистра тогда отметил, что в борьбе с незаконным оборотом драгметаллов принимается целый комплекс мер. Так, был запрещен экспорт лома и отходов, под видом которых, по его словам, вывозят концентрат золота.

По словам замглавы Минфина, в рамках борьбы с незаконным оборотом драгметаллов также планируется использовать электронную систему маркировки и прослеживаемости золота. У любого слитка, попадающего в оборот, должен быть установлен источник, пояснил он: «Ювелир не может просто в кармане принести слиток, сделать из него колечко и сказать, что он его нашел на дороге. Он должен будет отчитаться о том, откуда он его взял».

В том же месяце ФТС сообщила, что с начала года таможенные органы фиксируют кратное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами. В ведомстве подчеркнули, что золото служит стратегически важным товаром, в связи с чем контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами, уделяется повышенное внимание.

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