«Ъ» узнал о получении лицензий в Индии двумя российскими банками

Тинькофф Банк и «Центрокредит» получили лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (FPI). Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные индийского центрального депозитария.

Как отмечает издание, 13-й по размеру активов в России Тинькофф Банк получил лицензию второй категории, а 78-й «Центрокредит» — первой и второй. Срок их действия — до декабря 2026 года. Таким образом, в реестре иностранных портфельных инвесторов в Индии оказались десять лицензий восьми российских структур и физических лиц, при этом первым из банков соответствующее разрешение получил Сбербанк осенью 2023 года. На данный момент в процессе получения лицензии находится ВТБ, подчеркивает издание. Среди небанковских представителей портфельных инвесторов в Индии зарегистрированы «Альфа-Капитал», УК «Первая», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов.

Газета отмечает, что всего в Индии есть три категории лицензий FPI. Первая дает возможность использовать «мягкие правила раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и подписываться на иностранные производные инструменты на основе индийских акций», приводит «Ъ» слова замдиректора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александра Сараева. Как уточняет руководитель банковской практики Amond & Smith Ltd Иван Тихоненок, вторая категория рассчитана на управляющие компании, инвестиционных менеджеров, банки, пенсионные фонды, а третья — на хедж-фонды и фонды прямых инвестиций.

По словам Сараева, в целом получение такого разрешения открывает доступ к операциям на рынке ценных бумаг, предоставляет возможность управления активами клиентов на нем, а также открытия прямых счетов у брокеров в Индии и других участников рынка. Эксперты выразили уверенность в продолжении роста числа российских организаций и граждан, получающих подобные разрешения, пишет «Ъ».

После начала военной операции на Украине Россия стала одним из главных поставщиков энергоресуросов в Индию, из-за чего к весне 2023 года между Москвой и Нью-Дели образовался большой торговый дисбаланс — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию. На фоне санкций Москва стала использовать в качестве валюты для расчетов с Нью-Дели рубли, рупии и дирхамы.

По данным агентства Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, и их нельзя потратить из-за валютных ограничений. Как писал Reuters со ссылкой на оценки брокерской компании CLSA, российскую нефть оплатили в рупиях стоимостью (в эквиваленте) $20−30 млрд.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале лета 2023 года признала наличие проблемы с расчетами в нацвалютах, в том числе в рупиях, других стран, однако отметила, что ее масштаб не растет. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин называл «преувеличением» разговоры о «бесконечном количестве» застрявших на счетах российских экспортеров рупий. Он отмечал сложности в конвертации индийской валюты, выражая при этом уверенность, что «банки знают, что с ней делать».