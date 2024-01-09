СМИ: в Германии неизвестные повредили неработающий газопровод для СПГ

По данным собеседников издания, преступники просверлили трубу газопровода в восьми местах. Предварительный ущерб оценивается в 1,6 млн евро. Злоумышленники могли использовать профессиональные дрели малого калибра для того, чтобы дыры в трубе было сложнее обнаружить, отмечают источники Der Spiegel.

Решение о поставках СПГ через терминал в Брунсбюттеле было принято в сентябре 2022 г. Соглашение подписали немецкая энергетическая компания RWE и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC).

Поставки должны приходить в порт Эльбехафен. RWE зафрахтовала от имени правительства ФРГ одну из двух плавучих установок хранения и регазификации. Первоначально планировалось, что Берлин получит 137 000 куб. м газа через плавучий терминал в Брунсбюттеле.