ПИФы в декабре 2023 года вновь зафиксировали рекордный приток средств

В декабре 2023 года чистый приток средств в розничные ПИФы вырос до нового исторического максимума, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds. За месяц в фонды было вложено 42,8 млрд рублей. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2023 года — тогда чистый приток достиг 42,6 млрд рублей.

В целом же по итогам 2023 года чистый приток средств частных инвесторов в такие фонды составил ₽192 млрд, при этом только по итогам четвертого квартала показатель был на уровне 121 млрд рублей. Больше средств фонды смогли привлечь только два раза за всю историю этой отрасли в России — в 2020 году (207 млрд рублей) и в 2021 году (323 млрд рублей).

Но в отличие от 2020 и 2021 годов, когда больше всего интереса инвесторы проявляли к фондам акций и облигаций, в 2023 году физлица предпочитали фонды денежного рынка. По итогам 2023 года чистый приток средств в них составил почти 185 млрд рублей, при том что в фонды акций было вложено ₽1,6 млрд, а чистый отток из фондов облигаций достиг 17,4 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей инвесторы вложили в фонды смешанного типа. В фонды драгоценных металлов было инвестировано 3,6 млрд рублей.

Среди причин высокой популярности фондов денежного рынка — отсутствие роста на рынке акций, повышенная волатильность на рынке облигаций, высокие ставки на самом денежном рынке, а также отсутствие процентного риска и хорошая ликвидность.

На Московской бирже обращаются четыре биржевых паевых фонда денежного рынка с расчетами в рублях, а также один фонд в расчетами в юанях. По данным площадки, в декабре объем торгов этими пятью инструментами составил почти 140 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в ноябре 2023 года, и почти в 17 раз больше, чем на начало минувшего года.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы фонды денежного рынка сохранят доминирующее положение. Этому будет способствовать сохранение Центробанком жесткой денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции. Впрочем, в случае, если акции и облигации начнут расти, а инфляция замедляться, то инвесторы могут начать перекладывать средства в более рискованные ПИФы. Фонды денежного рынка в долгосрочной перспективе дают меньшую доходность, чем акции и облигации.

«Российские акции обладают хорошим потенциалом в этом году, поэтому мы ожидаем оживления интереса, когда стабилизируется инфляция, а за ней и ДКП, и рынок будет закладывать уже постепенное снижение ставки», — отметил глава отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Однако он рассчитывает на смягчение денежно-кредитной политики не ранее второго-третьего квартала 2024 года.

Эксперты, ранее опрошенные «РБК Инвестициями», называли фонды денежного рынка одним из интересных вариантов на 2024 год для инвесторов с относительно небольшим портфелем. По мнению инвестиционного стратега «Алор Брокера» Павла Веревкина, именно в фондах денежного рынка разумно дождаться момента, когда появится интересная возможность для покупок на рынке акций. Что касается самого рынка акций, то там опрошенные аналитики выделяли дивидендные акции и бумаги компаний, которые могут провести редомициляцию в Россию.