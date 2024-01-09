Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили филиппинский Rural Bank of Sta. Rosa

По данным РБК, предприниматели основали на Филиппинах свой финтех-сервис Salmon летом 2022 г. Теперь партнеры по бизнесу выкупили 59,7% Bank Stа. Rosa для развития своего стартапа. В сообщении Salmon уточняется, что Центральный банк Филиппин выдал разрешение на соответствующую сделку. Помимо россиян соучредителем и руководителем сервиса является Раффи Монтемайор.

На сайте Salmon говорится, что Bank of Sta. Rosa работает с 1963 г. и фокусируется на поддержке сельских жителей Филиппин. Как отмечает РБК, информация о банке ограничена. У него нет рейтингов от международных агентств. Традиционно основная цель покупателей небольших кредитных организаций — наличие банковской лицензии, позволяющей выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов.

«Сделка поможет нам охватить дополнительные недостаточно обслуживаемые сообщества на Филиппинах, предоставляя современные, ориентированные на клиента и простые в доступе финансовые услуги большему количеству людей», — приводятся слова Монтемайора в заявлении Salmon.

8 января TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») перенесла на 15 января внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о переносе регистрации с Кипра в Россию.

14 декабря 2023 г. в TCS Group уточнили, что общее собрание акционеров должно принять решение о внесении изменений в устав компании таким образом, чтобы она могла продолжать существовать как юридическое лицо в соответствии с правовым режимом страны или юрисдикции, отличной от Кипра. Также планируется одобрить снятие с учета в республике.

При этом компания не уточнила, в какой из двух специальных административных районов (Калининград или Владивосток) планирует редомициляцию.