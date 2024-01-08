Мировой флот постарел на фоне спроса на перевозки российской нефти

Несмотря на давление, отрасль не решается заказывать новые суда, работающие на более экологически чистом топливе (например, на аммиаке или «зеленом» метаноле), на фоне неопределенности в отношении доступности таких энергоресурсов, пишет издание.

Кроме того, судовладельцы «наживаются» на растущем спросе на поддержанные суда со стороны операторов «теневого флота», перевозящего российскую нефть, подпадающую под санкции Запада. Последнее означает, что многие списанные суда продолжают эксплуатироваться, пишет FT.

В 2022 году страны G7, Евросоюз, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Компаниям из этих государств запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, которая продается по цене выше лимита в $60 за баррель. Россия в ответ отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку.

В конце 2023 года средний возраст судов для контейнерных перевозок достиг 14,3 лет, что является самым высоким показателем с 1993 года, когда Clarksons начал собирать такие данные. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть и другие жидкости, достиг пика за 20 лет — 12,9 лет, указывает газета.