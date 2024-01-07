СМИ: Украина без поддержки Запада может начать печатать деньги

«В краткосрочной перспективе Украина находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки и растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после президентских выборов в 2024 году. Без поддержки Украине придется урезать бюджетные траты или даже печатать деньги для восполнения дефицита, что грозит серьезными рисками для ее экономики», — указывает газета.

Газета также подчеркивает, что инвестиции Украины в собственные военные производственные мощности не могут вывести ее на один уровень с гораздо более масштабным российским ВПК.

Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента Джо Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.