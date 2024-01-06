Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

«Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — сообщается в отчете на сайте банка.
На это повлиял значительный рост цен, в особенности — на энергетику, увеличение процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования предприятий. Сорок три процента банкротств пришлось на торговые и строительные компании — в основном предприятия малого бизнеса. Однако, как отмечает Банк Франции, в прошлом году также закрылось множество крупных компаний — на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.
Отмечается, что число закрытий снизилось во время пандемии коронавируса — благодаря поддержке государства. Количество банкротств в период 2000—2009 годов в среднем составляло 49 тысяч в год, что существенно ниже, чем в 2023-м. В период же с 2010 по 2019 год оно превысило 59 тысяч, что было обусловлено тяжелой экономической ситуацией и медленным экономическим ростом.