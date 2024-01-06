02:58 (мск), источник: © РИА Новости

Во Франции обанкротилось рекордное за шесть лет число предприятий

ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи, следует из отчета Банка Франции, опубликованного в пятницу.

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Источник: Reuters

«Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень», — сообщается в отчете на сайте банка.

На это повлиял значительный рост цен, в особенности — на энергетику, увеличение процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования предприятий. Сорок три процента банкротств пришлось на торговые и строительные компании — в основном предприятия малого бизнеса. Однако, как отмечает Банк Франции, в прошлом году также закрылось множество крупных компаний — на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

Отмечается, что число закрытий снизилось во время пандемии коронавируса — благодаря поддержке государства. Количество банкротств в период 2000—2009 годов в среднем составляло 49 тысяч в год, что существенно ниже, чем в 2023-м. В период же с 2010 по 2019 год оно превысило 59 тысяч, что было обусловлено тяжелой экономической ситуацией и медленным экономическим ростом.

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