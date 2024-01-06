Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов за 2023 год

«В общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 млн т, Россия заняла 21% с 406 тыс. т», — ссылаясь на данные организации «Руспродсоюз», передает «РИА Новости».

Кроме того, указывается, что Россия также лидирует в списке государств-лидеров по денежному объему импорта мандаринов.

За указанный период страна приобрела этих фруктов на сумму $421 млн. На втором месте находятся США, купившие мандаринов на $396 млн. Франция, за первые 9 месяцев прошедшего года потратившая на их закупку $240 млн, находится на третьей позиции в рейтинге.

«Результаты показывают, что Россия продолжает доминировать на мировом рынке мандаринов в 2023 году, не только по объему, но и по денежной стоимости», — сказано в материале.

В конце декабря страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса выяснили, что мандарины входят в тройку главных продуктов, с которыми у россиян ассоциируется празднование Нового года. Они заняли в этом списке второе место. Как отмечалось, в первую тройку вошли также салат оливье и красная икра.