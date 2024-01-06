Китай впервые за 20 лет сократил кредиты другим странам

Всего Китай сократил кредитование 69 государств. Сильнее всего уменьшилась задолженность у стран с самыми небольшими кредитами: долг Сальвадора упал на 40%, до 300 тысяч долларов, Эритреи — на 33%, до 12,8 миллиона долларов, а Доминиканской республики — на 22,2%, до 707 тысяч долларов.

Туркменистан сократил свою задолженность на 22%, и по итогам года она составила 119,5 миллиона долларов, а Нигер уменьшил долг на 21,9% — до 225,4 миллиона долларов. Значительно сократились кредиты Вьетнаму и Турции (на 21%), Бразилии (на 20%), Маврикию и Мьянме (на 19%).

Задолженность крупнейших китайских должников по итогам 2022 года также сократилась. Так, Пакистан уменьшил ее на 7% — до 26,6 миллиарда долларов, а Ангола — на 5%, до 21 миллиарда долларов. Долг Шри-Ланки сократился на 4% — до 8,8 миллиарда долларов, а Эфиопии — на 8%, до 6,8 миллиарда долларов. При этом задолженность Кении снизилась на 9% и составила 6,7 миллиарда долларов.

В то же время у 25 стран долг перед Китаем вырос, сильнее всего у Гайаны — сразу в 2,2 раза, до 520,3 миллиона долларов. В 1,7 раза увеличились кредиты Мадагаскару (до 314,3 миллиона долларов), а на 30% — Сербии (до 2,3 миллиарда долларов). Нигерия нарастила задолженность перед Китаем на 18% — до 4,3 миллиарда долларов, а Бангладеш — на 15%, до 6,1 миллиарда долларов.