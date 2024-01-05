В ООН заявили о росте экономики России в 2023 году на 2,7%

Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом заявил на брифинге директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи.

«Мы подсчитали, что рост российской экономики составил примерно 2,7%, рост замедлится до 1,3% в 2024 году», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с этим, по словам Мукердж, ООН ожидает снижения глобального экономического роста в 2024 году до 2,4% с 2,7% в 2023-м.

Президент России Владимир Путин в начале декабря говорил, что за первые десять месяцев 2023 года ВВП России увеличился на 3,2%, по итогам года рост может составить 3,5%. «Сегодня он [ВВП] уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам года — во всяком случае мы все на это очень рассчитываем — ВВП прибавит не менее 3,5%. Согласитесь, здесь люди все грамотные, это для российской экономики хороший показатель», — сказал президент.

По его словам, в структуре роста все большую долю занимают несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ. «Например, во втором квартале на их долю пришлось 54% роста экономики, еще 44% — это так называемые обеспечивающие отрасли — торговля, общественное питание, и только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Ну вот теперь пусть кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка», — добавил глава государства.

Специалисты рейтингового агентства АКРА еще в ноябре прогнозировали восстановительный рост российского ВВП в 2023-м на 3−3,2%. При этом в 2024 году экономику России ждет существенное замедление темпов роста: реальный ВВП увеличится лишь на 0,5−1,3%, предупреждали они. После роста в следующем году в диапазоне 0,5−1,3%, по прогнозу АКРА, в 2025 году рост экономики может составить 1−2%, в 2026-м — 0,6−1,8%.