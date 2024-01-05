«Цифра брокер»: российские компании выплатят за год 4,9 трлн рублей дивидендов

Эксперты отметили, что всего в прошлом году публичные компании выплатили в сумме 2,8 трлн руб. дивидендов. С учетом их прогноза, в наступившем 2024 г. размер выплат может увеличиться более чем на 75%. Около 1,63 трлн руб. от общей суммы вернется на фондовый рынок, уверены в «Цифра брокере».

Самой высокой в выплатах будет доля средств от нефтяных компаний — за 2023 г. от них ожидают 3,2 трлн дивидендов. Наиболее щедрые выплаты аналитики ожидают от «Сургутнефтегаза» (размер дивидендной доходности в документе не уточняется). Значительные дивиденды может выплатить и «Башнефть» — более 16,8% от текущих котировок или 383,5 ₽ на акцию.

По мнению экспертов брокера, потенциал роста фондового рынка по индексу Мосбиржи в 2024 г. составит до 20%. Ключевыми драйверами станут дивидендные выплаты, а также ожидаемое во II квартале смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов.