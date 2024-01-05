18:16 (мск), источник: Ведомости

«Цифра брокер»: российские компании выплатят за год 4,9 трлн рублей дивидендов

Российские эмитенты выплатят своим инвесторам дивиденды за 2023 г. в размере 4,9 трлн руб., подсчитали аналитики «Цифра брокера» Даниил Болотских, Наталья Пырьева и Анна Буйлакова. Таким прогнозом компания поделилась в январской стратегии «Навигатор по рынку. 12 трендов».

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Источник: Reuters

Эксперты отметили, что всего в прошлом году публичные компании выплатили в сумме 2,8 трлн руб. дивидендов. С учетом их прогноза, в наступившем 2024 г. размер выплат может увеличиться более чем на 75%. Около 1,63 трлн руб. от общей суммы вернется на фондовый рынок, уверены в «Цифра брокере».

Самой высокой в выплатах будет доля средств от нефтяных компаний — за 2023 г. от них ожидают 3,2 трлн дивидендов. Наиболее щедрые выплаты аналитики ожидают от «Сургутнефтегаза» (размер дивидендной доходности в документе не уточняется). Значительные дивиденды может выплатить и «Башнефть» — более 16,8% от текущих котировок или 383,5 ₽ на акцию.

По мнению экспертов брокера, потенциал роста фондового рынка по индексу Мосбиржи в 2024 г. составит до 20%. Ключевыми драйверами станут дивидендные выплаты, а также ожидаемое во II квартале смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики рекомендовали инвесторам адаптировать свои портфели к высокой ключевой ставке, а также быть готовыми к ее снижению. Они считают, что сейчас хороший момент, чтобы собрать портфель не только из акций, но и из депозитов на разные сроки и суммы и ОФЗ, которые дадут доходность, близкую к уровню ключевой ставки.

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