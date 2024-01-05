ABH Holdings намерен взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

«ABH Holdings требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации. Заявленная сумма составляет более $1 млрд. Правовым основанием для иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций», — говорится в пресс-релизе.

В конце октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым допускается национализация системообразующих банков в период действия военного положения. К таковым относятся 14 банков, в том числе и бывший «Альфа-банк Украина». В декабре 2022 г. он был переименован в Sense Bank («Сенс банк»). 21 июля прошлого года правительство Украины приняло постановление о национализации Sense Bank.

В августе 2023 г. прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана по подозрению в выводе средств «Сенс-банка», который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». По версии следствия, Фридман «вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России». По данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (1,77 млрд руб. по курсу ЦБ на 18 августа).