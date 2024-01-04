Названы признаки квартиры, которую опасно покупать

«Низкая цена (более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью) свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке», — предупредил Данилов.

Такая квартира либо потребует вложений, либо ей вовсе нельзя будет пользоваться, пояснил он.

Важно проверить, не находится ли квартира в залоге, ведь переход права собственности не освободит от обременения. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. А архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации.