Власти Таиланда снизили налоги на алкоголь ради туристов

Правительство Таиланда одобрило снижение налогов на алкогольные напитки, чтобы стимулировать туризм, пишет Bangkok Post.

Так, импортное вино, пошлины на которое в настоящее время составляют 54 и 60% от заявленной стоимости, будет освобождено от налога на один год. Акцизы на него также будут снижены с 10 до 5%, а на местное спиртное и вовсе обнулены (сейчас 10%).

Кроме того, вдвое уменьшится налог на развлечения — до 5%, чтобы помочь заведениям, которые еще ощущают последствия пандемии коронавируса.

Ожидается, что послабления начнут действовать в ближайшее время и до конца 2024 года.

Власти в декабре увеличили часы работы развлекательных заведений на два часа, до 4:00, в Бангкоке и других популярных туристических городах, напоминает издание.

Осенью премьер-министр Таиланда Сеттхе Тхависин продлил безвизовый режим для россиян с 60 до 90 дней. Воспользоваться им можно с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.