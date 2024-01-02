10:08 (мск), источник: РБК

Страны — крупнейшие должники России. Инфографика

Иностранные государства и их резиденты должны России в общей сложности $28,9 млрд по состоянию на конец 2022 года.

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Источник: РБК

Эта сумма увеличилась на $2,3 млрд, говорится в данных Всемирного банка.

Как выглядит пятерка главных должников — в инфографике РБК.

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