Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года

Около 04:05 мск стоимость биткоина увеличилась на 6,33%, до $45 173. Спустя четыре минуты, к 04:09 мск биткоин продолжил рост и находился на отметке в $45 374, что составило +6,93%.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что стоимость ВТС превысила $44 тыс. также впервые с 5 апреля 2022 года. В тот же день стоимость биткоина поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 4 декабря связал рост с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.