Казахстан повысил стоимость транзита нефти из России

Новая стоимость транзита тонны российской нефти на расстояние 1000 км составляет $11,28. Соответствующее распоряжение было утверждено председателем правления компании в начале декабря. На тот момент стоимость тысячекилометрового транзита, установленная в 2018 году, составляла $9,3 за тонну. Все параметры указаны без НДС.

Таким образом, отмечается в заявлении АО «КазТрансОйл», «с 1 января 2024 года стоимость перекачки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан по казахстанскому участку магистрального трубопровода “ТОН-2” составляет “$2,1 за 1 тонну (без НДС)”.

Нефтепровод Туймазы — Омск — Новосибирск-2 проходит по территории России и Казахстана и обладает установленной пропускной способностью 10 млн тонн в год. Проектная пропускная мощность МНП достигает 18 млн тонн за аналогичный период. Казахстанский участок имеет протяженность 186,25 км, через него российская нефть поставляется до Павлодарского нефтехимического завода. Часть ее следует дальше транзитом в Китай и Узбекистан. С 2024-го транзит российской нефти в эту страну, который осуществляет АО «КазТрансОйл», планировали увеличить более чем в три раза.