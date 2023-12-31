«Деньги возвращаются домой»: каким был 2023 год для частных инвесторов

Девальвация рубля, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и санкции против СПБ Биржи в 2023 году принесли инвесторам новые сложности. Однако было в уходящем году и немало позитивных событий. Российский рынок акций отскочил после провального 2022 года, индекс Мосбиржи рос восемь месяцев подряд — это самая долгая серия роста ключевого индикатора рынка акций за всю его историю. К концу декабря индикатор прибавил 43,87%, достигнув 3099,11 пункта, на пике в сентябре он составлял 3287,34 пункта. Год был отмечен бумом IPO, а число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам ноября 2023 года достигло рекордных 29,2 млн человек.

«РБК Инвестиции» спросили частных инвесторов, какие события, по их мнению, сильнее всего повлияли на фондовый рынок, с какими проблемами они столкнулись в 2023 году и как их решали, а также какие новые угрозы и позитивные изменения ожидают от нового 2024 года.

Мнения инвесторов: хаотичное поведение игроков, отсутствие финансовой отчетности и возможность неплохо заработать

Мурад Агаев, частный инвестор, соавтор телеграм-канала «Вредный инвестор»

По мнению Мурада Агаева, в 2023 году поведение инвесторов на бирже было непредсказуемым. Это отражалось в хаотичном росте объемов торгов акций во втором и третьем эшелонах. «Яркий пример — когда бумага “Мечела” стала топ-1 по объему торгов и обогнала Сбербанк. При всем уважении к этой компании она не столь крупная и известная для того, чтобы каким-то чудесным образом так вырасти в объемах», — говорит он. Агаев отмечает, это говорит о том, что концентрация неквалифицированных инвесторов на бирже с небольшим количеством денег стала выше и частники могут «интересно влиять» на цены различных активов.

«Наибольшая сложность, с которой я столкнулся, — отсутствие у “Сургутнефтегаза” отчетности по РСБУ за девять месяцев. Это обязательная для раскрытия информация, которая планировалась к публикации до 31 ноября. Я лично имею большую концентрацию в бумагах этой компании и без отчетности не могу принимать решение по ним», — рассказал Мурад Агаев. Инвестор сказал, что обратился по этому вопросу в Центробанк.

Важным событием Мурад Агаев называет продолжение дела об изъятии у миноритариев акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). Оно началось еще весной 2022 года, когда Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию предприятия. В январе акции СМЗ передали госкорпорации «Росатом», а в декабре в защиту миноритарных акционеров, которых насчитывается около 2 тыс., выступила Мосбиржа. «Инвесторы судятся с государством, чтобы их право владения подтвердилось и они не остались ни с чем. При желании можно приватизацию любого предприятия, совершенную в 1990-е, признать незаконной. Это дело важное, потому что оно говорит о защищенности частных инвесторов. О какой бирже можно говорить, если у тебя могут отобрать компанию, когда какой-то собственник не понравился госструктурам», — говорит он.

Из позитивных трендов в 2024 году инвестор называет большое количество IPO. Это, отмечает он, увеличивает объем денег на фондовом рынке и позволяет его участникам «торговать не одним “Газпромом”.

Тимофей Мартынов, инвестор, основатель smart-lab.ru и аналитического сервиса Mozgovik Research

«Самое важное событие на рынке — это то, что он жив и даже находится в очень неплохой форме. Потому что год назад настроение было крайне пессимистичным и осторожным», — говорит Тимофей Мартынов. Для него самым сложным в уходящем году было терпеливо держать хорошие акции и не продавать их, тогда как геополитическая ситуация «постоянно пугала обострением». В целом, отмечает он, рынок рос почти каждый месяц, больших коррекций не было, поэтому по факту год оказался достаточно простым для инвесторов.

«В прошлом году у нас было много дешевых акций, проблема была побороть свой страх и заставить себя их купить. В этом году мы увидели много дорогих акций, проблема была в том, чтобы удержаться от каких-то глупых инвестиций по неразумным ценам», — отмечает инвестор.

В следующем году Тимофей Мартынов ожидает подписания мирного договора между Россией и Украиной и снижения геополитической напряженности, переезда части квазироссийских компаний на Мосбиржу и снижения процентных ставок ЦБ под конец года. «Я жду, что наш рынок по итогам года вырастет, но вполовину слабее, чем в 2023 году. Если повезет, увидим надувание пузыря на рынке, частично такие процессы уже начали проявляться в уходящем году», — полагает он.

Олег Кузьмичев, инвестор, автор телеграм-канала «Олег Кузьмичев»

В уходящем году российский нефтегаз преодолел эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты. Это позитивно отразилось на фондовом рынке, отметил Олег Кузьмичев.

Главной сложностью 2023 года инвестор называет отсутствие полноценной отчетности российских компаний. «Основная проблема в отрасли — это диалог между инвесторами (сейчас преимущественно физиками) и компаниями, которые привыкли общаться с крупными инвестиционными фондами», — говорит он. По его мнению, большее количество публичных компаний должно проводить День инвестора, презентации по итогам квартала, очные общие собрания акционеров. Он отмечает, что таких мероприятий у российских компаний было больше до 2022 года.

В следующем году Олег Кузьмичев ожидает успешного прохождения пика инфляции, снижения ставки и роста индекса РТС на 15−20%. «Угрозы для нашего рынка — снижение цен на сырье или геополитическая нестабильность, но пока держимся. Нужно оставаться оптимистом, пессимисты в российском рынке уже разочаровались и ничего не заработали», — говорит он.

Степан Торопов, инвестор, автор телеграм-канала Granite Trade

По мнению Степана Торопова, сильнее всего на фондовый рынок в 2023 году повлиял бум IPO и SPO. По его мнению, в конце года сложились идеальные условия для выхода компаний на биржу и для допразмещений — после повышения ставки акционерный капитал стоит дороже. «Это важно, потому что становится больше эмитентов на рынке, у инвесторов увеличивается выбор. В том числе появляются компании из сегментов, ранее не представленных на рынке, например CarMoney, Henderson», — говорит он. По мнению Торопова, перед частными инвесторами открываются возможности для будущего. Сам он вложился в Совкомбанк, так как считает этот бизнес перспективным. «Также я приобрел бумаги Henderson, но не по цене IPO, а после коррекции на около 30% вниз, и акции “Астры”, ЮГК, делится он.

Наибольшей сложностью инвестор называет волатильность рубля. Чтобы защититься от этого риска, он держит часть капитала в акциях экспортеров и нефтяных компаний. «К следующему году я начинаю набирать замещающие облигации, которые, на мой взгляд, тоже защищают от девальвации рубля», — полагает он.

2024 год для фондового рынка будет интересным, говорит Степан Торопов. На котировки окажут влияние президентские выборы в России, на Тайване и в США. Это, по его мнению, создает неопределенность для рынка биржевых товаров. «Пугает также возможная девальвация рубля. У нас расходы бюджета вырастут на треть. Где брать деньги? Либо повышать налоги, либо девальвировать рубль, как было в этом году», — говорит он. Помимо этого, Степан Торопов видит риск в новых санкциях, считает, что под прицелом Мосбиржа. Если она подпадет под санкции, то это ограничит торговлю валютой. «Даже несмотря на риски санкций, фондовый рынок в 2024-м даст возможность неплохо заработать. По итогам следующего года индекс Мосбиржи может вырасти на 30−35% с учетом дивидендов», — говорит он.

Мнение редакции: жадность, эмоции и надежда на «элегантные способы» продать замороженные активы

Элина Тихонова, ведущая телеканала РБК

Самым важным событием на фондовом рынке Элина Тихонова называет повышение ключевой ставки более чем в два раза. «И мне сложно было вовремя на это отреагировать, а стоило бы. Например, продать часть облигаций и купить новые выпуски с новой ставкой. Собственно, моя жадность и стала главной сложностью в моих инвестициях в этом году. Оглядываясь назад, я бы настоятельно советовала себе зафиксировать уже убыток по акциям ВТБ или “Сегежи” и не сидеть в этих минусах, надеясь на финансово-деревянное чудо. Во второй половине года наращивала объем облигаций в портфеле, в декабре часть средств (дивиденды и купоны) переложила в фонды денежного рынка», — делится телеведущая.

Основной проблемой 2023 года в отрасли она называет повышенную волатильность всех инструментов, кроме ОФЗ. Рынком, по мнению Тихоновой, правят эмоции частников и нечастые крупные сделки больших игроков, которые из-за тонкого рынка двигают котировки слишком резко. «Впрочем, так как я объявила себя долгосрочным инвестором и стараюсь обещание не нарушать, на таких движениях не дергаюсь», — говорит она.

В 2024 году Элина Тихонова готовится к высоким ставкам как минимум все первое полугодие. Стратегию менять не планирует, продолжит делать акцент на бонды, денежный рынок, вклады, акции преимущественно «Сбера» и нефтяников. Из возможностей следующего года телеведущая выделяет редомициляцию и ожидаемый рост в бумагах этих компаний. Из рисков — более существенное замедление экономики и проблемы с обслуживанием долга в самых закредитованных и циклических отраслях. «Ну и всегда помню про риски новых санкций, так что валютные позиции не держу, только старый добрый кеш», — говорит Элина Тихонова.

Ольга Копытина, заместитель руководителя проекта «РБК Инвестиции»

Целый пул заработавших в 2023 году нормативных актов возвращает инвесторам заблокированные активы, говорит Ольга Копытина. «Пусть пока неспешно и немного, но это лучше, чем ноль. Деньги возвращаются домой, работают на рынке и на инвесторов», — говорит она.

Главной трудностью 2023 года Ольга Копытина называет неполное раскрытие информации компаниями. Без этих данных инвестору сложно просчитывать риски. По ее мнению, проблема в лучшем случае нивелируется через три года, когда выстроится новая прозрачная финансовая история каждой компании, но «дыра в сердце» за нераскрытые годы останется, похоже, навсегда. «Решала эту проблему просто: нет раскрытия — нет места в моем портфеле. В итоге он стал довольно скупым на диверсификацию по эмитентам», — говорит Ольга Копытина. Поэтому пока она большую часть средств распределила по условно сберегательным инструментам — фондам денежного рынка, народным облигациям, флоутерам, вкладам.

2023 год в сравнении с 2022-м был «как будто вообще беспроблемным», считает Копытина. «В этом и есть проблема. Потому что риски по-прежнему высокие. Нынешнюю ситуацию, как мне кажется, идеально описывает очень старый анекдот. Сидят двое: оптимист и пессимист. Пессимист говорит: “Все так ужасно, хуже уже не будет…”. А оптимист радостно отвечает: “Будет, будет!” — рассказывает Ольга Копытина.

В новом году она верит в рост российского рынка. Из позитивных изменений ждет, что все законы о разблокировках заработают в полную силу — по 844-му вернут портфели небольшим инвесторам, а на следующих этапах и всем остальным, заместят все евробонды. «Управляющие найдут элегантные способы продать замороженные активы из ЗПИФ-А, FinEx реализует план разблокировки, из оков 520-го указа наконец-то выпустят российские УК, а Минфин и Дума доработают и примут поправки в Налоговый кодекс, чтобы все эти изменения не увеличили налоговую нагрузку», — перечислила она ожидаемые события.

Марина Ануфриева, редактор-райтер «РБК Инвестиций»

Самым важным событием прошедшего года Марина Ануфриева называет повышение ключевой ставки за год более чем в два раза. Это дало возможность инвестировать в менее рискованные активы — облигации и фонды денежного рынка, получая при этом довольно хорошую доходность. «Было сложно понять, покупать ли акции компаний, которые не публикуют отчетность. Чаще всего таких эмитентов я избегала. Проблема решилась сама собой, когда компании вернулись к регулярному раскрытию своих результатов», — рассказывает она.