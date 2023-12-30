РЖД изменит цену сервисных услуг с 1 января 2024: все подробности

Цены на сервисные услуги железнодорожников будут немного повышены с 1 января 2024 года. Это коснется вагонов Люкс, СВ, купе, а также некоторых поездов с местами для сиденья. Подробнее об изменениях цен на железнодорожные перевозки и как сэкономить на билетах — в материале «Известий».

Повышение тарифов на билеты в 2024 году

На сайте РЖД уже опубликовали изменение стоимости сервисных услуг по сравнению с действующими до конца года. Продажа билетов на поездки с января будущего года уже ведется с учетом роста цен. Новый ценник коснется вагонов Люкс, СВ, купе, а также вагонов с местами для сиденья. Однако это не единственное повышение стоимости, которое коснулось железнодорожных перевозок.

В 2023 году стоимость билетов на поезда повышалась несколько раз. Так, с 1 января 2023 года цена на поезда дальнего следования была проиндексирована на 8,1%, это коснулось вагонов купе, СВ и Люкс. Кроме того, с 1 декабря 2023 года были повышены цены на билеты в плацкарте, некоторых купе, СВ и Люксе. Индексация составила 10,75%. По данным «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), осуществляющей перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России, размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ.

Стоимость железнодорожных билетов в сообщении с Крымским полуостровом в вагонах купе, СВ и люкс с 1 января 2024 года, как ожидается, вырастет на семь процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

В Калининграде также с 1 января произойдет повышение тарифов на пригородные поезда. Стоимость поездки на расстояние до 10 км составит 31 рубль, а каждого последующего километра — 2 рубля 43 копеек, сообщается в официальном телеграм-канале АО КППК «Калининградская Ласточка». До станции «Светлогорск-2» можно будет доехать за 118 рублей, до «Зеленоградск-Новый» — за 84 рубля. Помимо этого, оформление билетов для пассажиров, которые не успели купить билет до отправления, с 1 января 2024 года подорожает на 27 рублей.

Отмечается, что тарифы в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а в дерегулированном (СВ, купе, Люкс) — железнодорожная компания, осуществляющая перевозки.

Стоимость некоторых билетов вырастет из-за установления новых тарифов региональными ведомствами.

Так, с 1 января 2024 года вырастет цена билета на «Ласточку», которая курсирует между Магнитогорском и Челябинском. Стоимость стандартного билета из Магнитогорска в Челябинск увеличится с 975 рублей до 1080 рублей, а проезд в бизнес-классе обойдется в 2527 рублей. Обновленные цены утвердило Министерство тарифного регулирования и энергетики региона.

Поднимут проезд и в Волгоградской области. Согласно приказу комитета тарифного регулирования Волгоградской области, стоимость проезда в пригородных поездах за одну 10-километровую зону составит 22 рубля, а единый тариф в электричке независимо от расстояния — 44 рубля.

В Ростове-на-Дону проезд по нескольким направлениям городской электрички будет стоить в 2024 году 27 рублей за поездку, вне зависимости от расстояния. Соответствующее постановление опубликовала региональная служба по тарифам Ростовской области.

Изменится стоимость пригородных поездок и в Новосибирской области. С 1 января 2024 года проезд в пределах 1-й и 2-й тарифной зоны и на «городской электричке» от Новосибирска-Восточного до о.п. Пригородный простор приравняется по стоимости к городскому транспорту и составит 35 рублей. Поездка на электричке в пределах третьей тарифной зоны (до Сеятеля) обойдется в 46 рублей. До Бердска стоимость билета составит 82 рубля. Поездка до Барабинска будет стоить 320 рублей. Наиболее высокая цена установлена на билет до Татарской — 560 рублей. Приказ о новой стоимости электричек опубликован на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

Как сэкономить на ж/д билетах

В связи с тем, что стоимость билетов на поезда меняется в течение года и зависит от сезона, праздников и т. д. следует обращать внимание на график гибкого регулирования тарифов.

Согласно данным графика, цены могут как повышаться, так и понижаться, при этом максимальная надбавка составляет 20%. Самими дорогими билеты оказываются в дни праздников, школьных каникул и летом. Самыми дешевыми — в периоды, когда люди практически никуда не ездят, например, в осеннее и зимнее время.

Также на стоимость билетов влияет система динамического ценообразования, которая охватывает 95% перевозок в вагонах купе, СВ, Люкс и вагонах с местами для сидения. Главный ее принцип — чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. При этом стоимость проезда также зависит от расстояния, популярности маршрута, времени года, дня недели, количества дней до отправления и многого другого.

Для экономии на железнодорожных перевозках стоит учитывать все факторы: спрос, дату поездки и покупки билета, направление и другие.

Раньше билеты продавались за 45 дней до поездки, при этом в первый день цена была ниже всего. Сейчас продажа билетов начинается за 90 дней, однако нет никакой гарантии, что стоимость билетов в первый день будет ниже. Наоборот, пользователи нередко замечали, что если на поезд остается много билетов, то стоимость на них снижается за несколько дней от отправления. Однако если свободных билетов мало, этого не происходит.

Главным фактором изменения цен на билеты является сезонность. Билеты заметно дешевеют когда люди практически не совершают поездки и дорожают, если все отправляются в отпуска, на дачу или обратно домой. Для большей экономии стоит также брать во внимание день недели. Многие любят путешествовать в выходные, поэтому цена на билеты заметно повышается в вечер пятницы, когда люди после работы отправляются в мини-путешествие, и особенно вечером воскресенья, когда они возвращаются обратно. Цена меняется еще и в зависимости от времени отправления и прибытия — обычно билеты на поезда, отправляющиеся в 4−5 утра, дешевле более комфортных по времени. Таким образом разница в один день или пару часов может сильно повлиять на цену билета.

Еще одним фактором, от которого зависит цена, является расположение мест в вагоне и их удобство. В зависимости от того, верхнее это место или нижнее, в начале вагона оно расположено или середине, цена может отличаться. Обычно люди неохотно берут верхние полки и полки у туалета, следовательно, они дешевле.

Помимо перечисленных вариантов экономии на поездах, РЖД и различные банки часто предлагают скидки на поездки. У РЖД есть также собственная программа лояльности, которая позволяет копить баллы и тратить их на поездки. Кроме того стоит следить за акциями, которые устраивает компания.