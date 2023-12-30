Чем инвесторам запомнился 2023 год: 6 главных событий российского рынка

2023 год запомнится настоящим ралли на рынке акций, стремительным повышением ключевой ставки, которое привело к смене фаворитов среди инвестиционных инструментов, а именно к росту привлекательности фондов денежного рынка. Вторая половина 2023 года ассоциируется со всплеском первичных размещений акций и повышением интереса к замещающим облигациям. Предлагаем вспомнить самые яркие события на российском рынке и подвести итоги 2023 года.



Рост превзошел ожидания

Один из главных инвестиционных итогов года — индекс Мосбиржи полной доходности вырос в 1,5 раза (+53,84%). Причем практически весь этот прирост был показан за первые семь месяцев года. Результат более чем достойный, особенно учитывая, что от 2023 года мало кто ожидал позитива. Среди драйверов рынка можно отметить возвращение компаний к публикации финансовой отчетности и дивидендным выплатам, а также ослабление курса рубля. При этом сейчас российский рынок акций фактически достиг своих справедливых значений с учетом произошедших изменений в денежно-кредитной политике Банка России и внешней торговле, а также конъюнктуре сырьевых рынков.



ЦБ РФ удвоил ключевую ставку

Во второй половине года мы наблюдали стремительный рост ключевой ставки. Путь от 7,5% до 16% был преодолен за пять шагов. Такое повышение было необходимо в связи с возросшим инфляционным давлением.

Удвоение ставки поддержало курс рубля (доллар подешевел со ₽100 до отметки ниже ₽90), привело к росту стоимости денег, что вызвало просадку на долговом рынке и несколько подточило потенциал роста рынка акций. По нашим оценкам, 3200−3300 пунктов — справедливый диапазон для индекса Мосбиржи на горизонте следующих 12 месяцев.



Фонды денежного рынка — новый фаворит

Стремительный подъем процентных ставок и перспектива их длительного удержания привели к смене инвестиционных приоритетов у частных инвесторов. На рынке не так много инструментов, выигрывающих от роста ключевой ставки: облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка. Последние в силу своей природы, схожей с накопительным счетом в банке, снискали особую популярность среди частных инвесторов.

Это подтверждают и цифры. Так, чистый приток средств в фонды денежного рынка превысил ₽300 млрд, а активы крупнейшего из них — биржевого фонда «Ликвидность» — превысили ₽100 млрд. Фонд вошел в топ-5 по объему торгов среди акций на Мосбирже.



Дефицит валютных инструментов

Несмотря на стабилизацию курса рубля во втором полугодии 2023 года и высокие реальные процентные ставки по рублевым облигациям, спрос на валютную экспозицию среди частных инвесторов остается высоким. При этом спектр вариантов для вложений по-прежнему крайне ограничен.

Ожидания массового замещения еврооблигаций российских заемщиков и расширение более чем вдвое объема замещающих облигаций на Мосбирже не реализовались. Крайний срок обязательного замещения передвинут на полгода.

Это поддержало ралли на рынке замещающих бондов. Их средняя доходность уже составляет менее 7% и имеет перспективу дальнейшего сжатия в условиях отсутствия альтернатив на рынке для массового инвестора.



Стройными рядами на IPO/SPO

Всплеск первичных размещений акций — еще один индикатор того, что рынок забрался высоко. Текущие ценовые уровни привлекательны для компаний с точки зрения привлечения дополнительного капитала, а для их акционеров — для продажи части бизнеса. Во второй половине года мы увидели целый ряд как первичных, так и вторичных размещений акций на рынке. Можно говорить о буме не только IPO, но и SPO — многие компании проводят допэмиссии акций, привлекая капитал с рынка.

При этом рынок частных инвестиций оказался гораздо глубже, чем это казалось инвестбанкирам еще полгода назад. Мы видим, что рынок переваривает размещения по ₽5−13 млрд, хотя ранее казалось сложным собрать ₽2−3 млрд. Например, акции Совкомбанка разлетелись как горячие пирожки — на сумму ₽11,5 млрд.

Это может быть первой ласточкой того, что фокус частных инвесторов начал постепенное смещение с дивидендных историй на компании с растущим бизнесом.



Редомициляция — жесткая посадка

В 2023 году процесс перерегистрации квазироссийских компаний в дружественные юрисдикции начал воплощаться в жизнь. Первой в Россию «переехала» компания ВК. Отсутствие каких-либо ограничений на торговлю акциями редомицилированных компаний, полученных в обмен на те, что приобретались в Euroclear с существенным дисконтом, означает перспективу навеса предложения в таких именах. Та же ВК спустя два месяца после возобновления торгов на Мосбирже стоит на четверть дешевле, чем до принятия решения о «переезде» акционерами компании. Во многом это связано и с редомициляцией.

Перспектива навеса в акциях редомицилированных компаний стала неприятной новостью под конец года для инвесторов в депозитарные расписки на Мосбирже.

Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Навес может привести к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливать снижение их цены.

Банк России предупредил инвесторов, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу после редомициляции квазироссийских компаний может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.



Что будет дальше

Если заглядывать в 2024 год, мы ждем продления бума IPO/SPO. В условиях ограниченных инвестиционных возможностей розничный инвестор сохранит аппетит к новым именам, особенно из быстрорастущих отраслей.

Прохождение пика текущего цикла ключевой ставки вернет интерес инвесторов к облигациям с фиксированным купоном. Однако, распробовав фонды денежного рынка, массовый инвестор, вероятно, продолжит активно пользоваться этим инструментом.