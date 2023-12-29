Внучка основателя L'Oreal установила новый мировой рекорд

Внучка основателя французской косметической компании L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, состояние которой превысило $100 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, 28 декабря 2023 года ее состояние выросло до $100,1 млрд. Этому способствовало то, что за последнее время стоимость акций L'Oréal выросла до рекордно высокого уровня. Благодаря этому Бетанкур-Майерс смогла занять в рейтинге миллиардеров 12-е место.

Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, 70-летняя внучка основателя косметической империи вместе со своей семьей владеет 34,7% акционерного капитала фирмы.

С 1997 года Бетанкур-Майерс — член правления L'Oréal. Она единственная внучка создателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера. Бизнесвумен скрывает свою личную жизнь от прессы и избегает светской жизни.

Бетанкур-Майерс написала две объемные книги: пятитомное исследование Библии и генеалогию греческих богов. Кроме этого, она любит играть на пианино. По данным Bloomberg, наследница косметической империи ежедневно посвящает этому музыкальному инструменту несколько часов.

Ранее рэпер Jay-Z был признан самым богатым хип-хоп-исполнителем в мире. В марте 2023 года его состояние достигло $2,5 млрд. Также Шон Картер (настоящее имя рэп-исполнителя) получил третье место в списке самых высокооплачиваемых артистов.