СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя

СПБ Биржа возобновила торги российскими активами в 11:15 мск, сообщил журналистам ее представитель. В общей сложности пауза продлилась более трех часов. Профучастники не могли заключать сделки в режиме переговорных сделок (РПС) с 07:50 мск, частные инвесторы не могли торговать с 10:00 мск. Площадка заявила, что выясняет причины сбоя.

В начале ноября СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США. Сразу после получения информации об ограничениях контрагенты площадки приостановили обработку поручений, из-за чего биржа была вынуждена приостановить торги. Торги рядом российских бумаг возобновили на уже на следующий день, но сделки с иностранными активами по-прежнему не проводятся. Общая сумма клиентских активов на СПБ Бирже, которые попали под блокировку из-за санкций, оценивается в $3 млрд.

Технические сбои и раньше приводили к приостановке торгов на СПБ Бирже. Один из таких случаев произошел в начале февраля 2022 года, торги тогда были приостановлены на три часа — с 19:00 мск по 22:00 мск. В июне пауза в торгах длилась чуть более часа, а в сентябре сбой вызвал почти двухчасовую остановку торгов.

Мосбиржа также не раз приостанавливала торги из-за технических проблем. Так, в середине сентября 2023 года технический сбой привел к самой продолжительной паузе в торгах на срочном рынке за всю историю Мосбиржи (не считая приостановки торгов в феврале-марте 2022 года). Пауза длилась четыре часа.