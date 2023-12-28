Кассовое равенство: в России с 2024 года начнут блокировку просрочки

В России с 2024 года начнут блокировать просроченные и нелегальные товары на кассах магазинов. Эта мера коснется молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. Фирмы, которые занимаются разработкой ПО для этих целей, уже обновили торговое оборудование для ритейлеров, выяснили «Известия». Готовность блокировки подтвердили в X5 Group, «Ленте», «О’Кей» и «Магните». В дальнейшем группа товаров будет расширена, однако решение о включении в этот механизм других маркированных продуктов будет принимать правительство, отметили в ЦРПТ.

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Ведущие российские торговые сети готовы к запуску блокировки просроченных товаров на кассах магазинов с 2024 года. Об этом «Известиям» рассказали ритейлеры и представители бизнеса, который предоставляет программное обеспечение для этих целей.

— Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе, — сообщили в пресс-службе «Ленты».

Там отметили, что будут отправлять товары с истекшим сроком годности на утилизацию или продавать некоторые из них сельхозпроизводителям.

Необходимую подготовку и настройку оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах, включая кассы самообслуживания, провели и в «Магните», рассказали «Известиям» в компании.

Справка «Известий»

Эксперимент по блокировке просроченной продукции проходил в России с 1 февраля по 1 августа 2023 года для отдельных видов молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. По итогам больше всего просрочки было выявлено в молочной продукции. В ноябре этого года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил порядок и очередность блокировки просроченной и нелегальной продукции.

Так, с 1 апреля планируется запустить блокировку продажи нелегальной табачной продукции и пива в кегах (для пива в потребительской таре он заработает с 1 ноября). Затем такую меру начнут применять для молочной продукции и воды — с 1 мая механизм введут в крупных торговых сетях (более чем с 50 магазинами), а с 1 сентября — во всех остальных. Также предполагается, что с 1 ноября он заработает для парфюмерно-косметической продукции, БАДов, шин, обуви и продукции легпрома, с 1 февраля 2025 года — для безалкогольных напитков и соков.

— В 2023 году розничная сеть внедрила технологию проверки сроков годности молочных товаров, бутилированной воды во всех своих магазинах. Решение разработано IТ-специалистами розничной сети и позволяет мгновенно получать информацию из системы маркировки «Честный знак» о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если продукция просрочена, — пояснили в пресс-службе «Магнита».

Там также отметили, что товары с истекшим сроком годности всегда утилизируются в соответствии с требованиями законодательства.

Готовность к введению блокировки подтвердил «Известиям» директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Станислав Богданов.

— Компания уже внедрила на кассы ряда магазинов решение, технически запрещающее продавать маркируемую пищевую и табачную продукцию неизвестного происхождения или с истекшим сроком годности. Оно призвано защитить потребителя от покупки некачественного продукта и полностью исключает фактор человеческой ошибки при продаже, — подчеркнул он.

Представитель бизнеса пояснил, что магазины оснащены современными механизмами для всестороннего контроля качества: это и многочисленные проверки характеристик и сроков годности товара, и контроль со стороны работников магазина, а также применение систем автоматизированного учета.

В пресс-службе «О’Кей» «Известиям» сообщили, что еще в июле 2023 года завершили внедрение нового технического процесса на всех кассах и уже начали блокировать такие товары.

— Запрашиваем в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) срок годности и статус по каждому коду маркировки молочной продукции перед продажей. Касса сопоставляет текущую дату и блокирует продажу, если срок годности не в нормативе или статус кода маркировки не «в обороте», — пояснили в компании.

Там отметили, что положительно относятся к запуску процесса отслеживания сроков годности товара. При этом работоспособность этой системы зависит не только от усилий на стороне ритейлеров, но и от маркировок производителей (насколько стандартизированы и считываются сроки годности и т. п. ), и от работоспособности и функциональности IТ-системы стороннего для оператора.

Необходима скоординированная работа и отлаженная IТ-инфраструктура всех участников процесса — от маркировки на товаре, наносимой производителем, до считывания и обработки данных на кассе магазинов IТ-системой внешнего оператора данных, подчеркнули в компании.

В «О’Кей» сообщили, что весь товар с истекшим сроком годности подлежит списанию с выводом кода маркировки из оборота в ГИС МТ и последующей утилизации в магазинах.

«Известия» также направили запросы другим крупным ритейлерам, в числе которых «Ашан», «Метро», «Глобус», «ВкусВилл».

Блокировка хорошо, но нюансов немало

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что предупреждение продажи товаров с нарушениями или отклонениями — крайне важная деятельность, которую члены ассоциации проводят не только по маркированным позициям.

— Действительно, лидеры рынка уже в 2023 году запустили технологию блокировки товаров с истекшим сроком годности на кассе. Вместе с тем реализация этого проекта в масштабе отрасли предполагает длительное тестирование оборудования и его адаптацию к другим системам, — обратили внимание в объединении.

Там отметили, что только у компаний — членов АКОРТ около 250 тыс. касс, а порядка 60% чеков содержат товары, которые планируется проверять с помощью такого программного решения.

— Поэтому крайне важно учесть все нюансы товародвижения, хранения и контроля продукции, детально отработать механизм запрета, чтобы не создать искусственные ограничения оборота товаров. Тестовый период уже показал, что таких нюансов немало, но ритейл готов продолжать эту работу, — отметили в АКОРТ.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что министерство на постоянной основе ведет мониторинг готовности разработчиков ПО и торговых организаций к внедрению запрета продажи товаров на кассе на основании данных из информационной системы маркировки.

«Напомним, что работа данного механизма основана на использовании ряда критериев, на базе которых принимается решение о возможности продажи конкретной единицы маркированной продукции. По ряду таких критериев проверки товаров при продаже на кассе станут обязательными только с 1 апреля 2024 года. Для целей подготовки всех заинтересованных участников к новым требованиям разработаны и утверждены соответствующие регламент и план мероприятий подготовки к внедрению указанного запрета», — пояснили в пресс-службе Минпромторга.

Там также сообщили, что по результатам мониторинга технической и организационной готовности представителей розничной торговли можно отметить, что большинство критериев уже внедрены и тестируются на площадках крупнейших игроков ритейла.

«Готовность основных разработчиков верхнеуровнего кассового программного обеспечения (“1С”, “Штрих-М”, “Атол”, “Эвотор”, “Контур”, “Дримкас”, “Тензор”) к использованию функционала запрета продажи товаров на кассе соответствует высокой степени: большинство компаний уже разработали указанный функционал, а остальные завершат его разработку до 1 марта», — пояснили в министерстве, отметив, что динамика проведения тестирований оценивается в целом на положительном уровне.

В компании Атол, с помощью ПО которой совершается почти 40% покупок в России, напротив, сложностей с использованием оборудования не видят. Там уверены, что механизм электронной блокировки значительно упростит процесс контроля за качеством и сроками годности товаров в розничной сфере.

— Наше программное обеспечение готово к введению механизма разрешительного режима продаж просроченных товаров. Внедрение такого ПО значительно упростит процесс контроля за качеством и сроками годности товаров в розничной сфере, — сообщил «Известиям» замгендиректора Игорь Вааг.

В Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») «Известиям» сообщили, что эксперимент по введению блокировки показал снижение продаж просроченной продукции в магазинах практически до нуля.

— Всего по стране число продаж маркированной продукции, по которой были выявлены несоответствия, в том числе по срокам годности, за период проведения добровольного эксперимента снизилось с более чем 10 млн единиц продукции на начало года до 4,64 млн по итогам октября 2023-го, — пояснили в пресс-службе организации.

Там отметили, что механизм блокировки будет реализован во всех магазинах, которые будут продавать маркированные товары — табачную и молочную продукции, бутилированную воду, пиво, безалкогольные напитки, БАДы, обувь, фототехнику, шины, парфюмерию, одежду и антисептики.