Эксперты предсказали укрепление рубля в начале 2024 года

В первом квартале 2024 года рубль может укрепиться по отношению к доллару за счет действия указа об обязательной продаже валютной выручки и начала продаж валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила, считают эксперты, которых опросил РБК. Но со второй половины апреля ситуация может измениться.

Большую часть 2023 года рубль ослаблялся, следует из данных Мосбиржи. Но в октябре—ноябре он усилил свои позиции к доллару, евро и юаню благодаря началу действия указа об обязательной продаже валютной выручки и росту объема выручки экспортеров за счет увеличения цен на нефть. Благодаря этому рубль укрепился со 100,64 (данные на 11 октября) до 87,7 (данные на 27 ноября) за доллар.

В декабре тренд снова сменился на негативный, с начала месяца рубль потерял к доллару более 2,5%, ослабившись с 89,4 до 91,3 за доллар по состоянию на вечер 27 декабря. Уже в начале года ситуация может измениться, и к концу марта возможен курс 88 ₽ за доллар, говорит старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Еще более позитивный прогноз дает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов — он ожидает укрепления рубля в первом квартале до 85 за доллар. «Так как Банк России начнет продавать валюту ввиду зеркалирования использования ФНБ», — объяснил он. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин считает, что доллар в январе—марте будет стоить 87−90 ₽

Но в самом начале года валютный рынок может показать некоторую волатильность, предупреждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Многие участники рынка будут отсутствовать на валютном рынке с 3 по 5 января, поэтому рынок будет “тонким”, менее ликвидным, будет подвержен сильным колебаниям в обе стороны, в том числе спекулятивным», — говорит эксперт. Стабилизируется ситуация уже после праздников, за январь—апрель рубль может укрепиться до 87 за доллар, полагает Васильев.