«Яндекс» завершил регистрацию в САР острова Октябрьский

«26 декабря 2023 года международная компания акционерное общество “Яндекс” была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись», — указывается в реестре.

В свою очередь в пресс-службе «Яндекса» РИА Новости заявили: «Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

«Яндекс» объявил о реструктуризации в ноябре 2022 года. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура «Яндекса» в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

Компания подчеркивала, что ни Yandex N.V., ни какие-либо компании группы не находятся под санкциями США, Евросоюза, Швейцарии или Великобритании. Компании группы «Яндекса» не принадлежат на 50% и более лицам, попавшим под такие санкции, и не находятся под контролем таких лиц.

В мае сообщалось, что совет директоров «Яндекса» рассмотрел заявки инвесторов на покупку долей в компании, и теперь их должны одобрить акционеры. Новые инвесторы не будут иметь контроля над «Яндексом», контроль сохранит за собой менеджмент.

Банк России 25 декабря 2023 года зарегистрировал привилегированные акции двух типов — «А» и «Б», а также обыкновенные акции МКАО «Яндекс».