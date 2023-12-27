В чем сила брать: россияне взяли кредитов почти на 35 трлн рублей

Россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн — до 34,8 трлн рублей к 1 ноября. Это следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия». Увеличение в 2023-м оказалось максимальным за всю историю, подтвердили в регуляторе. Причины — в отложенном спросе на фоне стабилизации экономики и низких ставках в начале 2023-го. Повлияло и ужесточение условий по льготной ипотеке: клиенты пытались быстрее оформить ссуду с выгодными параметрами. Риски закредитованности россиян есть. Однако рынок уже начал охлаждаться после повышения ключевой.

Сколько кредитов набрали россияне в 2023 году

Общий объем ссуд населения достиг максимальных 34,8 трлн рублей на начало ноября, следует из статистики Центробанка. В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го совокупный кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн рублей.

Прирост оказался максимальным за все время ведения статистики (как минимум с 2015 года), причем со значительным отрывом. Так, за январь-октябрь 2022-го общий объем ссуд увеличился на 1,7 трлн рублей. За аналогичный период 2021-го — рост на 4,1 трлн, а за 10 месяцев 2020-го — на 2,2 трлн рублей.

Объем кредитов населения за 10 месяцев этого года действительно вырос рекордно, подтвердили в пресс-службе ЦБ. Там добавили: около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами.

Активно оформляли и необеспеченные займы. Рост их выдач был вшестеро выше по сравнению с 2022-м, уточнили в Банке России. Но это связано со слабой динамикой прошлого года. Тогда россияне с осторожностью планировали крупные покупки в условиях неопределенности, а банки значительно ужесточили кредитные политики, подчеркнули в регуляторе.

Там пояснили: причины рекордного роста ссуд населения в этом году — отложенный спрос на фоне стабилизации экономической ситуации, а также повышение доходов населения.

Еще одно объяснение — низкие ставки, сообщила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. До июля 2023-го ключевая оставалась на уровне 7,5% годовых. Влияние оказали также рекордные выдачи ипотеки. Клиенты могли дополнительно брать заем наличными для обеспечения первоначального взноса или на предстоящий ремонт и покупку мебели и техники, объяснила Анна Землянова.

Дополнительный фактор — высокие инфляционные ожидания, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Люди опасались, что в будущем всё будет только дорожать, поэтому торопились купить товары по нынешней цене.

Он добавил: повышение ключевой ставки до 16% и ужесточение условий по льготным ипотечным программам тоже внесли свой вклад — граждане стремились успеть получить ссуду под более выгодный процент.

Ставка по льготной ипотеке в этом году увеличилась до 8%, изменились лимиты, а также подорожали сами квадратные метры, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, заранее анонсировалось повышение минимального первоначально взноса до 30%, поэтому граждане старались побыстрее взять жилищный кредит на прежних условиях.

Риски закредитованности россиян

Несмотря на увеличение кредитной нагрузки населения, ее уровень пока не критичен для стабильности системы, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

В основном банки выдавали обеспеченные ссуды, например, под залог недвижимости, отметил Владимир Чернов. При банкротстве заемщика финорганизация получит квартиру и сможет продать ее на рынке недвижимости, чтобы покрыть свои расходы. За счет этого риски для российской банковской системы не повысились, полагает эксперт.

Однако выдачи займов наличными увеличились. Если их берут люди с высокой долговой нагрузкой, это повышает риски закредитованности населения, подчеркнула Анна Землянова из Совкомбанка.

Она добавила: в среднем в III квартале 2023-го отношение долга к доходам граждан достигло 36%, хотя еще в I квартале оно было 33%. За последние 10 лет показатель был на таком уровне лишь однажды — в конце 2021 года.

На фоне высокой закредитованности и перехода людей к сберегательной модели поведения могут сократиться расходы домохозяйств. А это в дальнейшем приведет к снижению темпов экономического роста, предупредил Владимир Чернов. При этом высокая ключевая ставка окажет дополнительное давление на темпы увеличения ВВП.

Тем не менее закредитованность россиян сейчас всё равно значительно ниже, чем населения в развитых странах, рассказала Анна Землянова из Совкомбанка. Например, в США по итогам III квартала отношение долгов граждан к их доходам составило 84%.

Как ужесточили условия выдачи займов в РФ

ЦБ сообщал, что качество выдаваемых займов, в том числе по льготным ипотечным программам, невысокое, что грозит накоплением кредитных рисков в будущем, напомнил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. Поэтому регулятор значительно ужесточил макропруденциальные лимиты по потребительским займам, то есть ограничил возможность выдавать ссуды клиентам с высокой долговой нагрузкой. А также повысил требования к первоначальному взносу по ипотеке с июня до 20% (а по льготной программе на новостройки в декабре — вовсе до 30%).

В Центробанке отметили эффективность этих мер. Качество новых потребкредитов улучшается. Однако почти 60% всех ссуд всё еще выдается людям, которые выделяют на погашение займов более половины своего дохода, рассказали в пресс-службе Банка России.

Там добавили: доля ипотеки с низким первоначальным взносом тоже сокращается. Однако в объеме выдач, напротив, продолжает расти, что вызывает беспокойство. Уже введенных мер пока достаточно для улучшения ситуации, считает Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

В октябре-ноябре в ЦБ уже зафиксировали признаки охлаждения розничного кредитования. Тенденцию подтвердили участники рынка.

В целом за 11 месяцев 2023 года в крымском РНКБ выдали в 1,5 раза больше ссуд по объему и на 10% больше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года, поделились в его пресс-службе. Однако на фоне повышения ключевой ставки и введения других ограничений там отметили замедление роста. Снижение темпов кредитования в IV квартале также зафиксировали в банке «Зенит». Этот тренд сохранится и в первые месяцы 2024-го, считает директор департамента розничных рисков организации Александр Шорников.