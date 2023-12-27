Россия хочет запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сказал собеседник агентства.

По его оценке, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн, а в 2023-м снизился до 15 тысяч тонн.

Такое решение, предположил источник, рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. К примеру, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в 2023 году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.

В самом ведомстве ранее сообщали, что из-за более агрессивного подтипа вируса птичьего гриппа к концу 2022 года в 41 стране Европы зарегистрировали свыше девяти тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а потери составили 69 миллионов голов. С началом осени текущего года начали фиксировать занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия — например, в США, Румынии, Болгарии, Мексике. Также в службе обращали внимание на сообщения о новых массовых случаях гибели морских млекопитающих — в Аргентине, Бразилии, Уругвае.