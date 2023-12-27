Правительство на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство продлило на два года запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования, сообщили на сайте кабмина.

«Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на два года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано», — уточнили в материале.

Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла.

«Их вывоз запрещен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза», — добавили в кабмине.

При этом отмечается, что правительство будет выдавать отдельные разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям и их дочкам.

Кроме того, новым постановлением до конца 2025 года продлили возможность применения ограничений на ввоз семян некоторых сельскохозяйственных культур из недружественных стран.

Документ касается семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.