Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть

По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45−50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок.

«Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить глобально об основных партнерах — это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути», — добавил он.