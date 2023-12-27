18:38 (мск), источник: © РИА Новости

Новак заявил о большом количестве желающих покупать российскую нефть

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире еще очень много желающих и из других стран, заявил вице-премьер РФ Алекандр Новак.

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Источник: © РИА Новости

По словам Новака, доля Китая в поставках энергоресурсов из России выросла примерно до 45−50%. В Индию раньше поставок практически не было, но за два года общая доля поставок в страну составила около 40%. Таким образом, на эти два государства сейчас приходится около 90% российских поставок.

«Конечно, у нас есть поставки в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть и нефтепродукты. Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить глобально об основных партнерах — это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути», — добавил он.

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