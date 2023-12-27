ФАС возбудила дела в отношении «дочек» ЛУКОЙЛа

Региональные управления службы зафиксировали повышение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 у ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». В ведомстве подчеркнули, что стоимость топлива там выросла во время периода низких оптовых цен на бензин.

Если ФАС установит факт нарушения закона, «дочкам» ЛУКОЙЛа грозит «штраф или предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», отметили в ведомстве.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

В начале декабря в ведомстве сообщили, что территориальные органы ФАС применяли меры в отношении участников рынка. Так, Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО «СО “Тверьнефтепродукт” о необходимости прекращения незаконного уклонения от заключения договора на поставку нефтепродуктов с ООО “Тверь-Ойл”. Из-за этого второй компании приходилось покупать дизтопливо в соседнем регионе, что вело к росту цен для потребителей, включая сельхозпроизводителей. “СО “Тверьнефтепродукт” тогда сообщило об исполнении предупреждения.

Тогда же сообщалось, что Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении пяти компаний в Кызыле, которые реализуют нефтепродукты, в итоге были выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Позже, 20 декабря, в пресс-службе ведомства заявили, что территориальные органы ФАС возбудили 26 антимонопольных дел в 18 регионах.

Цены на бензин на московских АЗС, по данным Московской топливной ассоциации, незначительно росли с 11 декабря. Так, к 25 декабря стоимость АИ-92 увеличилась на 0,72%, до 50,68 ₽ за литр, а АИ-95 — на 0,65%, до 56,17 ₽ за литр. По всей России, по данным Ростата, розничные цены на бензин за неделю 12—18 декабря выросли только на 0,05%. Общая накопленная с начала года инфляция в размере 7,12% сейчас превышает аналогичный показатель для бензина — 7,04%.