Эксперт рассказала, к чему приведет задержка поставок с «Арктик СПГ 2»

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ 2» — дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что «Новатэк» объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. РИА Новости направило запрос в «Новатэк».

Следующий год, как и два предыдущих, обещает быть непростым для потребителей СПГ, потому что на рынке по-прежнему будет дефицит, отметила Белова. «При высоком спросе на газ ввод новых производственных мощностей оценивается на уровне всего 23 миллиона тонн (и это с учетом двух технологических линий проекта “Арктик СПГ-2” в 13,2 миллиона тонн)», — уточнила она.

«Другими словами, и без того дефицитный рынок в худшем случае недополучит порядка 30% нового предложения, что найдет свое отражение в ценах. Тем более что отгрузки с “Арктик СПГ 2” должны начаться в период пикового сезонного спроса на газ», — заключила собеседница агентства.