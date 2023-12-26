Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

«С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение», — добавил Поволоцкий.

Решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок — например, когда дети из аккаунта своих родителей приобретали товары на сотни тысяч рублей, пояснил глава оператора ЕБС. Биоэквайринг позволит полностью исключить такой сценарий.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — поделился планами на будущее Владислав Поволоцкий.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) — оператор единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года. Ее учредители — ПАО «Ростелеком», Минцифры и ЦБ РФ. Компания обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят 29 декабря 2022-го.