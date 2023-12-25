Власти решили продлить механизм параллельного импорта на 2024 год

Правительство решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако постепенно список товаров, которые поставляются в его рамках, постепенно будет сокращаться, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — сказал он, добавив, что решение о продлении принято с учетом этих подходов.

«Будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», — уточнил Мантуров.

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукции без согласия правообладателя. Он действует в России с лета прошлого года.

В список подлежащих параллельному импорту товаров вошли продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию из-за боевых действий на Украине. Перечень не раз корректировали, добавляя новые или исключая прежние позиции.

В конце мая Минпромторг заявил, что механизм продолжит работать, тогда как перечень товаров будет сужаться. Тогда Мантуров отмечал, что изначально в перечне было около 1,3 тыс. товаров, а осталось 300.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в конце октября заявил, что механизм параллельного импорта «выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», но в дальнейшем его нужно использовать только в тех случаях, когда это действительно необходимо. По его словам, доступность параллельного импорта привела к тому, что российские компании по-прежнему предпочитают закупать иностранные товары, не ведя собственных «перспективных разработок» и не используя «имеющийся в стране научно-технический потенциал».