СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд из-за санкций

Суммарный объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го упал с почти $7 млрд и составил более $3 млрд. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК, говоря о тех бумагах, которые не подпали под блокировку весной 2022 года на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи) и продолжали свободно обращаться вплоть до блокирующих санкций США в начале ноября 2023-го. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» сообщили, что все эти активы на сумму $3 млрд были заморожены после того, как биржа попала в SDN-лист США.

«К февралю прошлого года иностранных ценных бумаг на руках у наших инвесторов было на сумму почти $7 млрд. На ноябрь этого года оставалось чуть больше $3 млрд. То есть люди за это время существенно сократили вложения в иностранные ценные бумаги. И сейчас среди держателей иностранных ценных бумаг 80% — это уже квалифицированные инвесторы», — сказала глава ЦБ.

«Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября», — сказал представитель СПБ Биржи.

Поиск баланса между широкой диверсификацией портфеля и защитой инвесторов глава ЦБ назвала сложным вопросом. Регулятор ставит во главу угла защиту неквалифицированных инвесторов, подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что Банк России ранее предупреждал об инфраструктурных рисках владения иностранными ценными бумагами и закрыл доступ к ним для неквалифицированных инвесторов. ЦБ начал поэтапно ограничивать их долю в портфелях российских инвесторов с 1 октября 2022 года, а с 1 января 2023-го вступил в силу полный запрет для «неквалов» на покупку таких активов.

Также Набиуллина обратила внимание на риски инвестирования через инфраструктуру дружественных стран. Ранее, чтобы их минимизировать, ЦБ обязал брокеров предупреждать клиентов о возможной блокировке ценных бумаг дружественных стран, в цепочке хранения которых присутствуют недружественные депозитарии.

«Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры», — предупредила Набиуллина.

В ноябре в кулуарах форума Finopolis-2023 глава Банка России говорила журналистам, что российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг на сумму около $4 млрд именно в рамках организованных торгов на СПБ Бирже. Однако тогда Набиуллина не уточнила, сколько составлял объем бумаг с СПБ Биржи в портфелях россиян к моменту введения санкций США.

Блокировка бумаг, купленных через СПБ Биржу, проходила в две волны. Весной 2022 года ЦБ предписал площадке заблокировать часть бумаг, в цепочке учета которых был НРД. Это произошло за несколько дней до введения санкций ЕС против главного российского депозитария, однако основные европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream — на тот момент де-факто с ним уже не работали. СПБ Биржа тогда отмечала, что в денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего объема обращающихся бумаг. Зампред ЦБ Филипп Габуния летом 2022 года говорил, что блокировка затронула 5 млн россиян, а стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд.

Вторая волна пришлась на осень 2023 года, после введения против СПБ Биржи 2 ноября блокирующих санкций США. В ее результате были заблокированы все торговавшиеся на тот момент бумаги ЕС и США. Комментируя остановку торгов акциями Гонконга, площадка отмечала, что дружественные контрагенты приостановили обработку ее поручений «по причине проведения комплаенс-процедур». Объем свободной от ограничений валюты составил ₽5,9 млрд — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств. При этом общая стоимость активов, подпавших под блокировку во вторую волну, ранее не раскрывалась.