Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования

Закон в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение ДСЖ и устанавливает его особенности. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked).

Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода.

Часть страховой премии при ДСЖ идет на страхование жизни, а часть — на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а для квалифицированных инвесторов — закрытых ПИФов, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом Банк России будет вправе устанавливать требования к условиям и порядку осуществления ДСЖ.

Как отмечал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, ДСЖ, с одной стороны, позволит привлекать деньги инвесторов, а с другой — защитит их интересы, в отличие от предыдущих инвестиционных продуктов страховых компаний. По словам замминистра, новая конструкция будет более прозрачной, позволяя инвестору видеть инструменты в своем портфеле, страховые премии и комиссии.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев также считает, что в предложенной модели «есть здоровый баланс».