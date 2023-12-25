14:46 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей — долевом страховании жизни (ДСЖ). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Закон в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение ДСЖ и устанавливает его особенности. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked).

Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода.

Часть страховой премии при ДСЖ идет на страхование жизни, а часть — на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а для квалифицированных инвесторов — закрытых ПИФов, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом Банк России будет вправе устанавливать требования к условиям и порядку осуществления ДСЖ.

Как отмечал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, ДСЖ, с одной стороны, позволит привлекать деньги инвесторов, а с другой — защитит их интересы, в отличие от предыдущих инвестиционных продуктов страховых компаний. По словам замминистра, новая конструкция будет более прозрачной, позволяя инвестору видеть инструменты в своем портфеле, страховые премии и комиссии.

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев также считает, что в предложенной модели «есть здоровый баланс».

Закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня официального опубликования. При этом большинство норм, касающихся ДСЖ, начнет действовать с 1 января 2025 года.

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