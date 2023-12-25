Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию активов России

Использование замороженных российских активов для помощи Украине может иметь «последствия катаклизма для нынешней системы, в которой доминирует доллар», и побудить людей откладывать сбережения в иной валюте. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica рассказал лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

«Я не могу убедить себя в том, что это [конфискация российских активов] правильный путь. Помимо того, что это станет подтверждением для российского лидера, что-то, что происходит на Украине, — это прокси-война, это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада», — сказал он (цитата по ТАСС).

Шиллер задался вопросом, какой сигнал будет подан десяткам стран, которые, как и Россия, конвертируют свои сбережения в доллары и «доверяют их в надежные руки дяди Сэма». «Если Америка сегодня поступает так с Россией, то завтра она может поступить так с кем угодно. Это разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, к которой все более уверенно склоняются многие — от Китая до развивающихся стран, не говоря уже о самой России», — отметил нобелевский лауреат.

Шиллер известен своими исследованиями в области финансовых рынков, финансовых инноваций, поведенческой экономики, макроэкономики, недвижимости, статистических методов. В 2009 и 2010 годах журнал Foreign Policy называл ученого одним из ведущих мировых мыслителей. В 2011 году он вошел в рейтинг Bloomberg «50 самых влиятельных людей в сфере глобальных финансов».

В октябре 2013 года Шиллеру была присуждена Нобелевская премия по экономике за эмпирический анализ цен на активы.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7, по данным Минфина США, заморозили около $280 млрд активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Financial Times в середине декабря сообщила, что чиновники стран «Большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву. По данным издания, Вашингтон рассчитывает «легализовать» конфискацию российских активов, признав страны Запада пострадавшей от конфликта на Украине стороной.

Как отмечает The New York Times, в декабре администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками США об использовании замороженных активов России, и поддержка подобных мер в конгрессе растет.

Москва считает блокировку активов незаконной. Ответить на конфискацию своих активов за рубежом Россия обещала «симметрично». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в стране «достаточно [зарубежных] активов, которые здесь заморожены».