Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к покупкам валюты на рынке

Банк России может начать покупать валюту (юани) по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить $88−90 за баррель, сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88−90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты», — объяснила глава ЦБ.

По данным на 22 декабря, баррель нефти марки Brent стоит около $80. Цена $88−90 за баррель последний раз была зафиксирована в конце октября 2023 года, но тогда ЦБ не проводил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила — с 10 августа и до конца 2023 года Банк России их приостановил на фоне резкого ослабления рубля.

Со следующего года ЦБ вернется к таким операциям на валютном рынке. В январе регулятор будет продавать валюту, сказала Набиуллина РБК. «Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе», — уточнила она.

В декабре на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% годовых, Набиуллина также отмечала, что при текущих ценах на нефть ЦБ, скорее всего, будет продавать валюту. «То есть это будет при прочих равных поддерживать курс национальной валюты», — уточняла она.

О возвращении к проведению операций на валютном рынке Банк России объявил в конце ноября 2023 года. В соответствии с новыми параметрами объемы продаж (покупок) валюты будут определяться как сальдо четырех составляющих:

регулярные операции по бюджетному правилу (связанные с дополнительными или недополученными нефтегазовыми доходами бюджета) — с августа они приостановлены;

отложенные с августа по декабрь покупки юаня по тому же бюджетному правилу;

корректировка на «объем расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год» (этот компонент предполагает продажу валюты);

зеркалирование рублевых инвестиций ФНБ (раньше по этой статье действовал лимит на 300 млрд руб. на полгода, но на 2024 год его отменили).