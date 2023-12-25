К 2025 году могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС

«Я рассчитываю, что в 2025—2026 годах получится запустить эксперимент по использованию цифровой валюты стран БРИКС. По крайней мере, мы можем сделать это поэтапно и начать, например, с Ираном. Дискуссии о такой форме расчетов Россия активно ведет и с Индией», — рассказал депутат.

По его мнению, на первых этапах такую возможность стоит проработать с государствами, которые давно участвуют в БРИКС. Среди них также Бразилия. А в дальнейшем систему можно наладить и с арабскими странами.

Скорее всего, на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024-го будет обсуждаться создание такой коллективной валюты для взаиморасчетов между странами, которые входят в объединение. Она может помочь снять сложности при оплате экспорта и импорта между государствами БРИКС, отметил Аксаков.