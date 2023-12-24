Мосбиржа в январе запустит два новых фьючерса на биржевые индексы США

Московская биржа в январе 2024 года запустит два новых фьючерса на ETF, которые повторяют динамику биржевых индексов США, сообщила «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынку деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Сейчас на Мосбирже уже торгуются фьючерсы на паи ETF, бенчмарком которых являются индексы S&P 500, NASDAQ 100, Hang Seng, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 и DAX.

«В январе 2024 года будут запущены фьючерсы на ETF, повторяющие индексы Dow Jones и Russell», — сказала она.

Ранее Патрикеева говорила, что площадка запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Индии и Турции в течение полугода. Сейчас она добавила, что линейка контрактов на зарубежные индексы может быть расширена и другими странами, в частности Китаем.

«Мы достаточно хорошо проработали эту тематику и сейчас уже понимаем, что будет покрытие более трех стран, которые мы озвучили ранее. Также сверх этого списка мы думаем про Китай. Мы видим действительно растущий спрос со стороны участников на иностранные активы», — отметила Патрикеева.

Она напомнила, что срочный рынок позволяет торговать иностранными активами без инфраструктурных рисков: «Инвесторы могут зарабатывать на движении цен на иностранном рынке без риска владения базовым активом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Мосбиржа планирует начать торги новыми вечными контрактами. «В следующем году мы планируем запустить новые вечные фьючерсы на иностранные активы. Сейчас проводим большую аналитическую работу. Это будут очень интересные инструменты. Планируем в первом квартале 2024 года начать их запускать», — рассказала представитель биржи.

Вечный фьючерс отличается от традиционного поставочного контракта тем, что не имеет даты экспирации (исполнения). Экспирация, то есть дата, когда заканчивается срок действия инструмента, наступает каждый квартал — в этот день позиция по фьючерсу должна быть закрыта. В противном случае пройдет поставка базового актива. Вечный фьючерс не имеет такой особенности — это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является удобной аналогией спотового инструмента.

Первый вечный фьючерс появился на Мосбирже в апреле 2022 года. Сейчас на Московской бирже обращаются три вечных фьючерса на валютные пары (доллар, евро, юань), однодневный контракт на золото и на индекс Мосбиржи.

Мария Патрикеева также отметила, что площадка видит огромный спрос на активы срочного рынка со стороны как физических лиц, так и компаний. «Так, среднедневные объемы торгов на срочном рынке в декабре 2023 года почти в три раза выше аналогичного периода 2022 года», — поделилась Патрикеева.

Она отметила, что по состоянию на 7 декабря количество активных клиентов на срочном рынке Московской биржи достигло рекордных показателей — 155 тыс. в месяц. «Это рекорд за всю историю срочного рынка», — подчеркнула глава срочного рынка Мосбиржи.

«До февраля 2022 года объем торгов на срочном рынке был порядка ₽600 млрд в день. Действительно, весной 2022 года мы резко просели в оборотах после ухода нерезидентов, так как на их долю приходилось 50% объемов торгов. Сейчас обороты восстанавливаются, нерезидентов заместили российские компании, алгоритмисты и HFT-шники (high frequency trading, суперскоростные торговые системы. — “РБК Инвестиции”)», — пояснила рост объемов срочного рынка Патрикеева.