«Газпром» обновил рекорд суточных поставок по «Силе Сибири»

«23 декабря “Газпром” установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении «Газпрома».

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

«Газпром» в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.