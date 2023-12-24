«Газпром» обновил рекорд суточных поставок по «Силе Сибири»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Газпром» 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщила компания в Telegram-канале.
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Газпром» 23 декабря установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщила компания в Telegram-канале.
«23 декабря “Газпром” установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в сообщении «Газпрома».
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
«Газпром» в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
Развитие «китайского вектора» связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут — на 50 миллиардов кубометров в год — прорабатывается.