В России пройдут эксперименты по маркировке нескольких видов продукции

«Провести с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее — эксперимент)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналогичные постановления были приняты и по двум другим категориям товаров.

Так, в эксперименте по маркировке растительного масла смогут принять участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла.

При этом в экспериментальной маркировке кормов для животных будут задействованы предприятия и компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, рыб, грызунов и других представителей фауны. В свою очередь апробацией маркировки ветеринарных лекарственных препаратов смогут заняться производители в том числе иммунологических продуктов, вакцин для животных и лекарств, состоящих из смеси двух и более компонентов.

«Бизнес принимает активное участие в пилотах, часто сам их инициирует, поддерживает возвращение на рынок честной конкурентной среды для защиты потребителей и деловой репутации. ЦРПТ готов к старту сразу трех экспериментов в категориях товаров, которые важны для продуктовой безопасности страны и здоровья животных», — сообщил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).