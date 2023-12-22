Голикова заявила об увеличении рабочих мест к 2030 году
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии своей реализации», — сказала Голикова во время определения столиц конкурса «Лучший по профессии» следующего года в режиме телемоста на выставке-форуме «Россия».
Она отметила, что конкурс профессионального мастерства проводится в 12 раз и является одной из самых главных площадок по популяризации рабочих профессий в России.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинала работу Международная выставка-форум «Россия», где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.