18:23 (мск), источник: © РИА Новости

Голикова заявила об увеличении рабочих мест к 2030 году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число рабочих мест, которое дополнительно появится в Российской экономике к 2030 году, оценивается в 2,4 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии своей реализации», — сказала Голикова во время определения столиц конкурса «Лучший по профессии» следующего года в режиме телемоста на выставке-форуме «Россия».

Она отметила, что конкурс профессионального мастерства проводится в 12 раз и является одной из самых главных площадок по популяризации рабочих профессий в России.

Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинала работу Международная выставка-форум «Россия», где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ
'С 2025 года': Европу шокировало намерение Украины
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь