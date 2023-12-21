Юрист сообщил о росте штрафов для владельцев недвижимости с 1 января

С 1 января вырастут штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, которые обслуживают вентиляционные каналы. На данный момент размер штрафа составляет до 2 тыс. рублей, а с 2024 года он будет варьироваться от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, сказал он.

Специалистам по газовому оборудованию также ужесточили штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей. В законе штраф для сотрудника предусматривается в размере от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а для организации — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщил юрист.

«Кроме того, с 2024 года увеличены штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. Ранее собственник мог отделаться предупреждением или штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. С января штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредил Виноградов.

Жители Москвы, которые еще не узаконили перепланировку в квартире, но уже сделали ее, могут осуществить легализацию совершенного действия до 31 декабря без каких-либо штрафов. Однако с 1 января за такие действия собственников ждет штраф: от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей — для граждан и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц, рассказал эксперт.

Также владельцы помещений после выплаты штрафа должны будут узаконить перепланировку или вернуть квартиру в «первоначальное» состояние. В противном случае Госжилинспекция может обратиться в суд и даже выставить недвижимость на торги, заявил юрист.

Помимо этого, с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неисполнение обязанностей по установке, замене и вводу в эксплуатацию умных счетчиков. Если срок моратория продлен не будет, то с января 2024 года должностные лица будут штрафоваться на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а штраф для организаций составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее, 19 декабря, партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков рассказал «Известиям» о подводных камнях при аренде недвижимости на праздники. Первое, с чем можно столкнуться, — изменение цены аренды. Так, в некоторых случаях арендаторы могут применять повышенные тарифы или цены в праздничные дни. Однако это должно быть явно оговорено в договоре аренды, заявил эксперт.