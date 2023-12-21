Россияне рассказали, на сколько им прибавили зарплату в этом году

О прибавке заявили 53% участников опроса, чаще всего сумма была в пределах 5 тыс. руб. (54%). Свыше этого уровня, но не более чем на 10 тыс. руб. выросла заработная плата 27% респондентов. Еще 8% признались, что у них прибавка составила более 10 тыс. руб., но не превысила 15 тыс. руб., 4% — от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.