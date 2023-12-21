Россияне рассказали, на сколько им прибавили зарплату в этом году
Чаще всего прибавка составляла до 5 тыс. руб., но были и те, у кого заплата увеличилась на 40 тыс. руб. и более.
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Чаще всего прибавка составляла до 5 тыс. руб., но были и те, у кого заплата увеличилась на 40 тыс. руб. и более.
Более чем половине россиян в 2023 году прибавили зарплату, показали данные опроса «Авито Работы» (есть у РБК).
В опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян.
У 3% участников исследования зарплата в 2023 году увеличилась в пределах от 20 до 30 тыс. руб., у 1% — с 30 до 40 тыс. руб.
Получить прибавку более 40 тыс. руб. удалось 2% участников опроса.
Среди тех, чьи зарплаты выросли, оказались в основном сотрудники сфер бухгалтерии и финансов (66%), юриспруденции (62%), производства и сырья (58%).
В конце ноября опрос Superjob показал, что большинство российских компаний в течение 2023 года повышали зарплаты сотрудникам.
Согласно результатом другого исследования, в следующем году более трети россиян намерены сменить работу. В прошлом году перейти в другую компанию хотели только 14%.